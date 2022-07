BEKIJK. Grote Beltbrug baart een muis, Jakobsen als een duivel uit een doosje en gele Van Aert: de hoogtepunten uit rit 2

Tour de FranceDe eerste rit in lijn van de Tour de France stond vooral in het teken van de gevreesde Grote Beltbrug, maar de blikvanger van de etappe baarde een muis. Zo ging het naar een langverwachte massasprint met Fabio Jakobsen als winnaar en Wout van Aert als nieuwe gele trui in plaats van Yves Lampaert. In onderstaande video ziet u ook nog alle andere hoogtepunten uit de rit.