BEKIJK. De aanval van Pedersen, de val van Ewan en extra groene punten voor Van Aert: de momenten van Touretappe 13

Tour de France Jum­bo-Vis­ma en werkende Van Aert houden Tour in wurggreep op Alpe d’Huez, maar: “Pogacar geeft zich duidelijk nog niet gewonnen”

Het exploot van gisteren in de Tour de France was geen toevalstreffer. Jonas Vingegaard bewees ook vandaag dat hij Tadej Pogacar bergop niet hoeft te vrezen. Temeer omdat achter Vingegaard een geweldig sterk Jumbo-Visma staat. “We hebben getoond dat we in staat zijn om de koers te controleren”, aldus Wout van Aert, die alweer meer dan z'n deel van het werk opknapte.

7:40