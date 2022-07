BEKIJK. Auto brandt helemaal uit op slotklim van Tour-etappe, geen gevaar voor de rit

Tour de France De Tour lijkt wel vervloekt voor Jasper Philipsen: “De sprinter van een controle­ren­de ploeg die wegvalt? Dat gebeurt nooit, maar uitgere­kend vandaag wel”

Dan is er weer een hele dag hard gekoerst bij temperaturen boven 35 graden, is het resultaat slechts een 105de plaats voor Jasper Philipsen, op 9:53 van ritwinnaar Mads Pedersen. Het lijkt, zegt Philipsen, of deze Tour de France is vervloekt. Er komen nog kansen, twee misschien. En Philipsen wil niet met lege handen naar huis.

15 juli