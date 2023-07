ASO-parcoursbouwer Thierry Gouvenou pareert kritiek op veiligheid: “Dikkere dranghekken? We moeten aan onze ecologische voetafdruk denken”

Daags na de eerste massasprint in de Tour en de vele kritiek op de veiligheid reageerde ASO-parcoursbouwer Thierry Gouvenou. “Ideaal was de strook niet, er zat effectief een bocht in. Anderzijds zijn rechte finishes ook geen garantie op geen valpartijen.” Gouvenou haalde ook een argument omtrent de ecologische voetafdruk aan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waarom de laatste 200 meter van de derde etappe niet gewoon in een rechte lijn lag, vroeg Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen zich maandagavond af na het spurtincident tussen Jasper Philipsen en Wout van Aert in Bayonne. “Dit is niet Jaspers schuld, wel die van ASO en UCI, die daar duidelijke richtlijnen in heeft.” Maar volgens Thierry Gouvenou, parcoursbouwer van organisator Amaury Sport Organisation (ASO), was dat niet mogelijk. “We hebben aan de aankomst ook ruimte nodig voor publiek en meerdere technische zones. Die was in er dit geval onvoldoende. Ideaal was de strook dus niet, er zat effectief een bocht in. Anderzijds zijn rechte finishes ook geen garantie op geen valpartijen.”

Gouvenou kreeg ook de vraag of flinterdunne dranghekken niet te gevaarlijk zijn in de aankomstzone. “Elk land heeft zijn eigen middelen om de veiligheid te verzorgen. Wij zetten zwaar in op signalisatie en ook onze andere maatregelen worden elk jaar beter. Maar voor het transport van dikkere dranghekken hebben we 6 à 7 vrachtwagens extra nodig. We moeten aan onze ecologische voetafdruk denken.” Vreemd argument, toch wel. ASO draagt ecologie en duurzaamheid hoog in het vaandel, wat absoluut toe te juichen valt. Vraag is of je dat boven de veiligheid van renners en publiek kunt stellen.

Volledig scherm Thierry Gouvenou, de persoon in het midden. © Photo News

Hoe keken de andere hoofdrolspelers naar de sprint? “We zaten een beetje op gelijke hoogte te sprinten”, aldus Van Aert. Wat niet 100% klopt. Philipsen zette het snelst aan, nam wat voorsprong, dwong Van Aert aan zijn rechterzijde tot een remonte. Daar leek op het eerste gezicht ook genoeg ruimte voor te zijn. “Maar op een gegeven moment raak ik Jasper én aan de andere kant ook het publiek, waardoor ik mijn momentum verlies. Een crash kwam heel dichtbij.” Philipsen vervolgde zijn kortste en snelste weg richting streep, Van Aert remde. “In de laatste vijftig meter kwam ik niet meer aan sprinten toe.” Waarop Bauhaus, Ewan en Jakobsen nog over hem heen walsten en hij zelf pas vijfde werd.

KIJK. Philipsen wacht met vriendin Melanie en Pogacar op bevestiging van zege

“Ik heb er zelf ook wel mijn twijfels bij”, reageerde Fabio Jakobsen, ‘toeschouwer’ op de eerste rij. “Als je op anderhalve meter van de ‘boarding’ begint, denk ik niet dat je hem zo dicht mag doen. Het maakt de overwinning voor hem zelf ook minder mooi. Het is een incident waar de jury toch even moet naar kijken.” Zo dacht ook Van Aert erover. “Ik ga ervan uit dat ze op basis van de beelden de juiste beslissing nemen. Zelf win ik er niks mee, want er waren nog jongens vóór mij.” De jury dééd effectief wat ze moest doen, nam daar uitgebreid de tijd voor. Maar... greep niet in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meer lezen over de Ronde van Frankrijk? Bekijk hier alle uitslagen en klassementen. En op deze pagina vindt u al het Tour de France-nieuws, en alles wat u wil weten over hoofdpersonages als Van Aert, Van der Poel, Pogacar en Vingegaard.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Jasper Philipsen, Tadej Pogacar en Melanie Peetermans © VTM