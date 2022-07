Armstrong en co denken dat er iets niet juist zit bij Jumbo-Visma: “Ik zou het échte verhaal achter de opgave van Roglic wel eens willen weten”

Tour de FranceIn z’n podcast ‘The Move’ hebben Lance Armstrong en ex-ploegmaat George Hincapie het uitgebreid gehad over de pechdag die Jumbo-Visma gisteren beleefde in de Tour de France . Het duo toont zich vooral kritisch voor Primoz Roglic, die al voor de start van de vijftiende rit besliste om uit de Tour te stappen.

Roglic was de eerste pion uit de sterke Jumbo-Visma-ploeg die uit de Tour verdween. De Sloveen kwam vroeg in de Tour in de kasseirit ten val en daarbij bezeerde hij zijn heup, rug en schouder. Daar bleef hij hinder van ondervinden - Roglic bleef bergop onder de verwachtingen en verloor veel tijd in de Alpen. Vingegaard werd de enige vooruitgeschoven man en veroverde het geel, maar dat zal hij in de slotweek dus moeten verdedigen zonder de hulp van Roglic. Die wil zijn lichaam nu de tijd geven volledig te herstellen, zo meldde hij gisteren via z'n ploeg.

Een zeer opvallende beslissing, zo noemen Armstrong en Hincapie het in ‘The Move’. Ze gaan in op de “helse dag” van de ploeg, die op weg naar Carcassonne ook Steven Kruijswijk verloor en Jonas Vingegaard zag vallen. “Je wil als ploeg geen twee renners op één dag verliezen. Roglic stond zelfs niet aan de start van de rit”, aldus Armstrong, al even gestript van het predikaat zevenvoudig Tourwinnaar. “De officiële uitleg van zijn ploeg was dat hij de tijd wil nemen om zijn blessures te laten herstellen. Of voor de goeie verstaander: om zich voor te bereiden op de Vuelta.”

Quote De Tour is twee weken ver, de Pyreneeën komen eraan en Roglic is één van de beste klimmers van de wereld. Om dan plots naar huis te gaan...die beslissing bevalt me helemaal niet. George Hincapie

Daarop pikt Hincapie in. “Voor de ploeg zal dat een pittige beslissing geweest zijn. Zelfs met z'n blessures kon hij nog van waarde zijn voor Vingegaard. Misschien is de liefde tussen de twee bekoeld. Maar dat is geen excuus. Je bent een profrenner, wordt goed betaald en je ploeg strijdt om de eindzege. Dan stap je niet zomaar af. Vorig seizoen snapte ik zijn opgave, toen hadden ze de gele trui niet en moesten ze de boel niet controleren. Maar nu is de situatie volledig anders. De Tour is twee weken ver, de Pyreneeën komen eraan en Roglic is één van de beste klimmers van de wereld. Om dan plots naar huis te gaan...die beslissing bevalt me helemaal niet.”

Armstrong is het daar volledig mee eens. “Zelfs al doet je schouder een beetje pijn, je probeert in de race te blijven. Maar de ploeg kan hem natuurlijk niet verplichten. Als de renner ‘nee' zegt, dan is het nee. We zitten er natuurlijk niet bij in de ploegbus, maar dit verhaal zit niet goed. Ik zou geshockeerd geweest zijn als zoiets binnen mijn ploeg zou zijn gebeurd. Volgens mij was dit een individuele beslissing van Roglic en dat duidt erop dat er zaken niet goed zitten binnen de ploeg. Ik zou het échte verhaal achter de opgave wel eens willen weten.”

Tot slot hebben de twee het ook nog over Wout van Aert. Onze landgenoot neemt volgens Armstrong en Hincapie te veel risico’s. “We zijn grote fans van Van Aert, maar hij neemt veel hooi op zijn vork”, zegt Hincapie. “Jumbo-Visma en Vingegaard hebben hem nu meer nodig dan ooit en hij blijft maar woekeren met zijn krachten. De gele trui verdedigen moet nu ook voor hem de prioriteit zijn.”

