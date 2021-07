Andermaal net niet voor Jasper Stuyven: “Tuurlijk ben ik erg ontgoocheld”

Tour de FranceOpnieuw net niet voor Jasper Stuyven in de Tour de France . Onze 29-jarige landgenoot moest net als in de zevende etappe zijn meerdere erkennen in de Sloveense kampioen Matej Mohoric en was duidelijk erg ontgoocheld.

De winnaar van Milaan-Sanremo was duidelijk teleurgesteld na de finish. “Er is echt hard gekoerst geweest en ik was gewoon niet goed genoeg”, aldus de Leuvenaar. “Tuurlijk ben ik ontgoocheld. Mohoric rijdt op een heel lastig moment weg en had dan wat voordeel van de motoren. Chapeau voor hem. Iedereen heeft elkaar een beetje dood gedaan in de achtervolging en we konden niet meer terugkomen. Dit is zuur.”

Volledig scherm © BELGA

Edward Theuns: “Het was gewoon op”

“Natuurlijk zijn we enorm ontgoocheld”, verklaarde Edward Theuns na aankomst voor de camera’s van Sporza. Ze waren bij Trek-Segafredo dan ook met z’n drieën mee in de ontsnapping. “Vandaag was onze laatste kans om iets te proberen. We wilden dan ook geen vrede nemen met een massasprint, die Cavendish waarschijnlijk weer zou winnen. We wilden dan ook gebruik maken van die laatste kans, maar dat is helaas niet gelukt. Je kan het een gemiste kans noemen, maar we moeten eerlijk zijn en zeggen dat het gewoon op was.”

Volledig scherm © BELGA

Aan het einde van de Tour begint de vermoeidheid zijn tol te eisen, gaf Theuns nog aan: “Of het beter had gemoeten? Goh, we hebben geprobeerd. Het is het einde van een zware Tour en het was warm. Er was opnieuw veel snelheid en gevecht nodig om weg te geraken. Dan komen op het einde de beste renners altijd naar voren.” Mohoric heeft de ritwinst dan ook allesbehalve gestolen volgens Theuns: “Hij heeft geen geluk gehad, je moet heel sterk zijn. Er zijn dertig of veertig aanvallen geweest, dat is zeer veel om te pareren. Telkens moet je jezelf weer mentaal opladen, omdat het zeer doet in de benen. Mohoric rijdt dan dertig tot veertig seconden weg met tegenwind, dan ben je de sterkste. We hebben achter hem nog even rondgedraaid, maar kwamen helaas te kort.”

Voor Theuns zelf was het vat op het einde van deze Tour af: “Ik voelde dat er niet meer in zat. Ik heb geprobeerd m’n deel te doen. Maar ik zat ook zonder drank en er mocht geen motor komen, een beetje onnozel in deze weersomstandigheden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.