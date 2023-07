ANALYSE. Wat Jasper Philipsen tot de beste en meest complete sprinter ter wereld maakt: “Zó sterk dat hij nog rustig om zich heen kan kijken”

Wroeten, wringen, vechten (maar niet opgeven): Soudal Quick-Step voor het eerst in elf jaar nog zonder zege na tien Touretap­pes

Ai, ai, ai. Tien ritten ver in de Tour en Soudal Quick-Step staat nog steeds kurkdroog. Nul over de hele lijn. Wroeten, wringen, vechten. We zijn het niet gewoon van de troepen van Patrick Lefevere. Wie keert het tij? Parijs is nog ver. Maar de tijd dringt, de kansen slinken.