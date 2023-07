ANALYSE NA AANKOMST. Wuyts bewondert Van Aert en meent dat er nieuwe tik aankomt: “Vingegaard verdubbelt straks zijn voorsprong”

Een etappe om duimen en vingers van af te likken in de Tour . Dat vraagt om een analyse van Michel Wuyts. Over bliksemafleider Wout van Aert . En over de uithaal van Jonas Vingegaard . “Bij Jumbo-Visma hadden ze de kwetsbaarheid van Pogacar in de smiezen. Ze willen hem nu al klein krijgen.”

Michel Wuyts zag in een fantastische etappe een ploeg met een plan. Met Wout van Aert in een pertinente rol. “Ik ben ervan overtuigd dat hij aan zijn avontuur begon met ritwinst én geel in gedachten.” Maar dat zat er dus niet in. “Maar dat Van Aert na vier mentaal moeilijke dagen soelaas zoekt in het offensief, bewonder ik. Al heb ik ook gezien dat hij (nog) niet klimt zoals vorig jaar. Al ga ik ervan uit dat hij in de Alpen dat hogere klimritme wél haalt. Alleszins puik gedaan, hoe hij daar als bliksemafleider en bron van chaos acteerde in die grote groep van 30.”

Volledig scherm Wout van Aert. © AP

Verder meent Wuyts dat ze bij Jumbo-Visma doorhadden dat Pogacar niet top is. “Ze hadden het in de smiezen. Want het kan niet dat Pogacar na die val in Luik-Bastenaken-Luik, die lange revalidatie en met slechts twee dagen competitie in de benen op hoog niveau is. Die kwetsbaarheid heeft Jumbo-Visma uitgespeeld. Het is logisch dat ze Tadej nu al, in die eerste Tourhelft, klein proberen krijgen. Want wie weet komt hij straks op snee...”

De voorsprong van Vingegaard op Pogacar in het algemene klassement is 53 seconden. Wuyts: “Dat gaat donderdag verdubbelen. Pogacar gaat hiervan niet herstellen. Vingegaard zal in die zware etappe weer ten aanval trekken.”

KIJK. De momenten uit etappe vijf van de Tour

