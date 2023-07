ANALYSE NA AANKOMST. Voor Jan Bakelants staat Pogacar met rug helemaal tegen de muur: “Hij moet nu extreem risicovol gaan werken”

Is de Tour gereden na de demonstratie van Jonas Vingegaard in de tijdrit naar Combloux? Onze analist Jan Bakelants hoopt dat Tadej Pogacar nog wat strijdlust vindt in zijn kleine teen. “Het blijft Pogacar, hij zal zeker nog met een extra ritoverwinning naar huis willen gaan.”

Een waanzinnnige tijdrit was het op weg naar Combloux. Jonas Vingegaard pakte dik anderhalve minuut op concurrent Tadej Pogacar. Jan Bakelants: “Ik had vooraf het voordeel bij Jumbo-Visma gelegd door hun knowhow, maar dit is een aanzienlijk verschil.”

“Vingegaard was duidelijk de sterkere. Hij is weggevlogen, niet alleen van Pogacar, maar ook van de rest van het veld”, vindt Bakelants. “Dit is een beetje een afrekening voor wat er gebeurd is in het verleden op La Planche des Belles Filles.”

KIJK. Bakelants: “Van Aert en Vingegaard reden met ongelakte fiets”

Opvallend: Jumbo-Visma wisselde met Vingegaard niet van fiets aan de voet van de Côte de Domancy, Pogacar wel. “Het verraste mij, hij was een van de weinig die dat geprobeerd heeft. Allicht was zijn tijdritfiets zwaarder dan dat van de andere constructeurs.”

“Maar goed, voorbij is het pas in Parijs. Morgen wacht Col de la Loze. Vingegaard kan zich nog niet gewonnen rekenen. Hij kan verdedigen. Voor Pogacar is het vanaf nu alles of niets. Het risico om op een counter te lopen is er ook niet, hij heeft zes minuten speelruimte ten opzichte van de derde in het klassement.”

