ANALYSE NA AANKOMST. “Vingegaard bleef als een bange wezel zitten”: Michel Wuyts ziet gerechtigheid geschieden met ritzege Pogacar

Onze chef wielrennen na demonstra­tie Vingegaard: “Je moet ervan uitgaan dat Jumbo z’n zaakjes iets beter voor mekaar heeft dan UAE”

Was het tot vandaag een secondenspel, dan is het verschil in de Tour nu opeens bijna twee minuten tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De Deen reed een fenomenale tijdrit, dat zag ook onze chef wielrennen. “Over 22,4 kilometer reed Vingegaard 4,3 seconden per kilometer sneller dan Pogacar, en 7,6 seconden sneller dan Wout van Aert. Laat dat even doordringen.” En vraagt zich tegelijk af: “Wat gaat Pogacar daar nog aan doen?”