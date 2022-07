ANALYSE NA AANKOMST. Michel Wuyts looft Wout van Aert en co: “Dit was een tactisch meesterwerk van Jumbo-Visma”

Tour de France Mørkøv kraakte onder extreme hitte in Tour, renners getuigen (verdeeld) over Franse bakoven: “Andere sporten zouden afgelast worden”

Einde Tour de France voor Michael Mørkøv. De Deen van Quick.Step-Alpha Vinyl raakte meteen bedwelmd onder de temperaturen tot wel veertig graden en kwam gisteren buiten de tijdslimiet aan. Achteraf was er veel te doen over de hitte, met diverse meningen in het peloton. Moest de ASO ingrijpen? Of is dit part of the job? “We hebben toch allemaal voor een buitensport gekozen?”

18 juli