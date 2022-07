ANALYSE NA AANKOMST. “Een triomf met dank Wout”: Michel Wuyts zag hoe Van Aert weer van goudwaarde was voor Vingegaard in spektakelrit

Ook de laatste bergrit van deze Tour de France leverde flink wat spektakel op. Wout van Aert kleurde de rit opnieuw vanaf de start en deed fantastisch werk in dienst van Jonas Vingegaard, die de Tour in een beslissende plooi legde .

“Dit is een triomf met dank aan Wout van Aert, wát een prestatie andermaal”, zei Michel Wuyts in zijn analyse na de koers. “Dit was totaalwielrennen. Maak de tijdritten in de Tour in de toekomst wat langer en hij doet mee voor eindwinst. Ik heb me wel een punthoofd zitten piekeren om erachter te komen waarom Kuss achter Van Aert bleef reden op de slotklim. Het moet zijn dat ze voelden dat Pogacar op breken stond.” Bekijk hierboven de volledige analyse!