ANALYSE NA AANKOMST (9). "Opvallend én fantastisch": onze reporter Stijn Vlaeminck over het feit dat Tadej Pogacar de gele trui niét wil weggeven

Bekijk ook. Dé momenten van de tiende etappe

Hoewel het even leek dat Lennard Kämna de gele trui zou overnemen, koos Tadej Pogacar er toch voor om de leiderstrui te behouden. “Misschien had het een comfortabele situatie geweest mocht Pogacar die gele trui inderdaad hebben doorgegeven”, vertelt reporter Stijn Vlaeminck. “Om die dan op een later moment terug te pakken. Maar hij sprintte zodat hij die leiderstrui tóch kon behouden. Dat is opvallend én fantastisch.”

Minder geweldig voor de titelverdediger: de coronaplaag in het team. Hij heeft nog maar vijf ploegmaats over. “Morgen en overmorgen zijn het bijzonder zware Alpenetappes. Echt pittige beklimmingen. Dan kan je enkele ploegmaats gebruiken. We spreken natuurlijk over Pogacar - we weten allemaal wat hij kan. Maar het is handiger als je kan teren op een sterke ploeg. Je merkt dat Covid-19 steeds meer talk of the town wordt in deze Tour.”