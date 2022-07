ANALYSE NA AANKOMST (8). Greg Van Avermaet over ‘cadeau’ van ploegmaat Jungels: “Na twee verloren jaren staat hij er weer”

Wout van Aert was ook present in de vroege vlucht. “Het is indrukwekkend wat hij weer doet. Wout beschikt over extra kracht om mee te springen in een lastige rit. De groene trui is bijna binnen. De komende dagen kan er eigenlijk niet veel meer mislopen.” Niet alleen Jungels en Van Aert, maar vooral de aankomende Covid-testen zijn op dit moment ‘talk of the town’ in de Tour. “De schrik is er zeker in het peloton - iedereen wacht met een bang hartje de resultaten af.”