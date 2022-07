ANALYSE NA AANKOMST (6). “Van Vingegaard is Pogacar nog niet af”: Michel Wuyts blikt terug op nagelbijter op slotklim

“Van deze Vingegaard is Pogacar echt nog niet af”, aldus Wuyts in zijn analuse na de rit. “En Roglic kan een pion blijven die bepaalde ontwikkelingen mee kan bepalen. Nog meer dan Pogacar is Vingegaard voor mij dé figuur van de dag. Hij heeft een stap vooruitgezet tegenover vorig jaar en vorig jaar, toen hij in de slotweek ook altijd bij Pogacar wist te blijven. ‘Pogi’ is nog niet thuis.”