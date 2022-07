ANALYSE NA AANKOMST (3). Michel Wuyts lyrisch over fenomenale Van Aert: “Zoiets heb ik nog maar héél zelden gezien”

“Zoiets heb ik nog nooit tot heel zelden gezien in mijn carrière. Merckx in het geel, Hinault... Cancellara in 2008, maar dat ging dan over een goeie kilometer. Geen tien kilometer tegen een zich hergroeperend peloton. De woede die er de voorbije dagen met die drie tweede plaatsen is ingeslopen, moet hem voor een stuk geholpen hebben. Als deze Van Aert morgen moet knechten voor Roglic of Vingegaard, zou dat complete waanzin zijn. Laat dat aan Laporte of Benoot over. Dat Wout maar beslist of hij ze afschudt op de laatste kasseistroken of voor de spurt gaat.”