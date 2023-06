Analisten Michel Wuyts en Jan Bakelants kiezen voor Pogacar: “Als hij niet wint, grijpen de sjeiks in en moet hij volgend jaar de klassiekers skippen”

LIVE TOUR. Sagan met een wheelie, Craddock kirt van het plezier en Lampaert grote fan van de baret: uitgeregen­de ploegvoor­stel­ling zit erop

Zaterdag gaat de 110de editie van de Tour de France van start in het Spaanse Bilbao. Krijgen we opnieuw een titanenstrijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? Vandaag en morgen staan alle ploegen de pers te woord. Vanavond was er ook nog de officiële ploegvoorstelling. Volg in deze liveblog alle ontwikkelingen in aanloop naar het grootste wielerevenement ter wereld.