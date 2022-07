Amper 15(!) UCI-punten, en Parijs is niet zo ver meer: de tot dusver ontnuchterende Tour van Lotto-Soudal

Tour de France ANALYSE NA AANKOMST (12). “Je kan het niet op pech blijven steken”: Michel Wuyts vindt dat Lot­to-Soud­al het na baaldag over andere boeg moet gooien

Een dramatische etappe in de Tour de France voor Lotto-Soudal, dat Caleb Ewan als speerpunt heeft maar halfweg de Tour moet constateren dat er nog maar weinig succes werd geoogst. “Het wordt tijd dat ze het over een andere boeg gooien”, zegt analist Michel Wuyts. “Ze hebben ook al enkele vroege vluchten gemist. Je kan dat niet op pech blijven steken.” Wuyts vertelt ook over Wout van Aert, de sterke Denen in de Tour en de verraderlijke rit van morgen naar Mende.

15 juli