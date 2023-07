“Als Van Aert in de ploeg van Pogacar zat, dan had hij zeker al gewonnen”

Mathieu van der Poel speelt geen rol van betekenis in openings­rit: “Hier ga ik niet van wakker liggen”

Goed, maar niet goed genoeg. Dat was de conclusie van Mathieu van der Poel (28) na de openingsrit in de Tour. Een ontgoocheling? Niet echt. “Ik ken mezelf beter dan jullie me kennen: ik wist dat dit heel moeilijk zou worden.”