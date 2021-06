Alpecin-Fenix, het succesverhaal van twee broers uit de Kempen: “Niemand zal ooit kunnen zeggen dat Mathieu bij ons tijd of geld verloren heeft”

Christoph en Philip Roodhooft nemen ons mee naar 2009. Ze zitten in de living van het ouderlijke huis in Morkhoven, bij Herentals. De notaris is er, ze hebben 925.000 euro bij mekaar gebracht en op tafel ligt de oprichtingsakte voor een nieuwe wielerploeg. Best een spannend moment, want ze gaan dé sprong wagen. “We waren wel een beetje zenuwachtig, maar tegelijk waren we ook heel zeker”, vertellen de twee. “We hadden vertrouwen dat we dit konden.”