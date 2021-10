Alpecin-Fenix gaat weer vol voor ritzeges in Tour: “Nog te vroeg om te zeggen of het weer met Philipsen én Merlier zal zijn”

Week één in de Giro: ritwinst met Tim Merlier. Week één in de Tour: ritwinst met Merlier én Van der Poel. Week één in de Vuelta: ritwinst (2x) met Jasper Philipsen. Bij Alpecin-Fenix weten ze van wanten in de openingsritten van een wielerronde, ook al moest er vooral in de Tour hier en daar een knoop worden doorgehakt.

“Vorig jaar was speciaal, maar ik heb onthouden dat we als ploeg getoond hebben iets voor te kunnen stellen in een grote ronde zonder Mathieu”, aldus ploegmanager Philip Roodhooft. “Het is nog te vroeg om te zeggen of we Jasper en Tim weer samen gaan uitspelen in de Tour. Maar dit jaar was dat in elk geval de goeie keuze. Het was misschien niet de gemakkelijkste beslissing, maar toch de juiste. Zeker als je ziet wat de inspanningen in de Tour Jasper dit najaar hebben opgeleverd. Het voornaamste voor ons is om opnieuw een rit te winnen en daar hebben we drie man voor, maar natuurlijk kent iedereen de rol van Mathieu.”