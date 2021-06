Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel brengen hulde aan Raymond Poulidor op ploegvoorstelling Ronde van Frankrijk

Tussen 1962 en 1976, stond Poulidor maar liefst veertien keer aan de start van ‘s werelds grootste wielerwedstrijd, de Ronde van Frankrijk. Acht keer eindigde hij op het podium van la Grande Boucle, maar zonder ooit de gele trui te hebben gedragen. Dat was ook het geval bij zijn laatste doortocht op de Champs-Élysées in juli 1976, toen hij derde werd in de eindstand.

Nu, 45 jaar later, staat zijn kleinzoon Mathieu van der Poel voor zijn debuut in de Tour. Het is nu aan hem om de gele droom na te jagen en zodoende de nalatenschap van z’n grootvader aan hem en de hele wielerwereld te belichamen. Generaties van wielerhelden volgen elkaar op, maar hun streven bljft ongewijzigd. Hetzelfde geldt voor de wielerfans die de Tour volgen: de passie voor de Ronde van Frankrijk wordt doorgegeven van generatie tot generatie, of zij de wedstrijd nu ter plaatse of op televisie volgt.

Raymond Poulidors rennerscarrière eindigde dan wel 45 jaar geleden, maar zijn verhaal gaat verder. Dat is waarom Alpecin-Fenix aan de vooravond van Mathieu van der Poel’s Tourdebuut wil stilstaan bij z’n nalatenschap en in volle dankbaarheid “Merci Poupou!” zeggen.

Voor Mathieu van der Poel is het een speciaal moment. “Mijn grootvader herkende al vroeg mijn passie voor wielrennen en zei altijd dat David en ik meer getalenteerd waren dan hij. Vandaag had ik graag gewenst dat hij erbij kon zijn om deze ervaring te delen met onze familie. Hij heeft hier lange tijd van gedroomd, maar ik ben er zeker van dat hij trots is. Dat is hij altijd geweest.”

Om hun toewijding aan Poulidors nalatenschap te tonen en kinderen te helpen hun dromen na te jagen, is er een speciale website ontwikkeld op www.mercipoupou.com. Daar kunnen fans in de webshop een “MerciPoupou” replicashirt of wielerpet kopen. De opbrengst van deze verkoop gaat naar een goed doel. Organisaties en liefdadigheidsprojecten die kinderen en jongeren in de sport ondersteunen, kunnen zich aanmelden voor dit fonds. Meer informatie daarover zal nog tijdens de Tour door alle betrokken partijen gecommuniceerd worden.

