Alpecin-Deceuninck en Ewan krijgen boete na incident met volgwagen - Lelangue: “Hulp van Alpecin toonde fair play. Dat kan ik niet van iedere ploeg zeggen”

Tour de FranceCaleb Ewan (28) breide een vervolg aan zijn ongelukkige Tour de France . In een op het eerste gezicht ongevaarlijke bocht ging de Australiër tegen de grond. Met een grimas en gehavende knie kroop hij weer op de fiets. Van de volgwagen van Lotto-Soudal was geen spoor, maar Ewan mocht even ‘stayeren’ bij de wagen van Alpecin-Deceuninck. De jury tikte Alpecin echter op de vingers. De ploeg van de gebroeders Roodhooft kreeg een boete van 1.000 Zwitserse frank (1.014,84 euro). Ook Ewan werd bestraft.

Na de schuiver stapte Ewan met een flinke grimas en een bebloede knie weer op de fiets. Vrijwel meteen kroop hij in het zog van de volgwagen van Alpecin-Deceuninck in de hoop de kloof op het peloton makkelijker te dichten. Alpecin-Deceuninck kreeg echter al snel een uitbrander van de jury op de moto, die druk gesticulerend duidelijk maakte dat het ‘stayeren’ niet wordt getolereerd. Weg was de hulp voor Ewan. Wat later kwam de auto van Lotto-Soudal, met een duimpje naar Alpecin-Deceuninck konden ze het gebaar van de collega’s appreciëren.

John Lelangue, de CEO van Lotto-Soudal, kwam na de rit terug op de feiten. “We hadden de koers in handen. Caleb was in goede vorm. We probeerden zelf om de koers harder te maken. Maar dan valt hij. En voila, de etappe voor hem is gedaan. Spijtig. We moeten het oordeel van de dokter afwachten. Het is een gemiste kans.”

Quote Dat was fair play van Alpe­cin-Deceuninck. Mooi om te zien. Dat kan ik niet van iedere ploeg zeggen. Spijtig... John Lelangue, de CEO van Lotto-Soudal

Lelangue sprak ook over de ‘hulp’ van Alpecin-Deceuninck en sneerde daarbij naar anderen. “Dat was fair play van Alpecin. Mooi om te zien. Dat kan ik niet van iedere ploeg zeggen. Spijtig... Want normaal moet er toch wel wat fair play zijn. Over wie het gaat? Dat ga ik niet zeggen. Kijk gewoon naar de beelden.” Lelangue wijst mogelijk naar Quick.Step-Alpha Vinyl, dat vlak na Ewan viel een mannetje extra naar de kop van het peloton stuurde.

Lelangue blijft echter met trots achter. “Ik ben fier op mijn mannen. We wilden zélf de koers maken, want Ewan was echt goed. We zaten continu voorop met de ploeg. Ik verlies liever zo dan op een andere manier te winnen.”

Ewan: “Heb een vrij groot gat in knie”

Na de rit kwam ook Ewan zelf, die uiteindelijk 20 minuten na winnaar Pedersen binnenkwam, aan het woord. “Ik ben teleurgesteld, want ik voelde me goed. Maar ja, weer pech. Ik heb een vrij groot gat in mijn knie, maar het is gewoon wat huid - daar kan je makkelijk van herstellen. Ik weet niet wat er gebeurde bij die val. Ik zat in een goede positie - in het vijfde of zesde wiel - en plots gingen ze voor mij in de remmen. Ik kon nergens heen. Daarna kon ik blijven rijden, dat is een goed teken. Nu valt de pijn mee, maar je voelt het ook pas wanneer je afkoelt.”

Ook boete voor Ewan

Ewan kreeg na afloop een boete omdat hij na zijn val gebruikmaakte van de volgwagen van Alpecin-Deceuninck. Die bedroeg 200 Zwitserse frank (202,87 euro). Ook kreeg hij een minuut straftijd en werden er punten afgetrokken in de nevenklassementen. Min 10 punten voor de groene trui en min één puntje voor de bolletjestrui.

Ook bij die val betrokken in dezelfde bocht: Philippe Gilbert. “Het ging zo snel, ik weet echt niet hoe het gebeurd is. Ik ben gevallen in het publiek.” Gilbert en co. wachtten nadien op een gehavende Ewan, die eerder zijn ploegmaats had weggestuurd. “Caleb heeft ons gevolgd tot aan de voet van de klim en daar haakte hij af. We hebben gewacht om hem wat moraal te geven, het is toch altijd makkelijker om samen naar de finish te rijden.”

Alpecin-ploegleider Cornelisse: “We moeten elkaar toch een beetje helpen” De auto van Alpecin-Deceuninck werd bestuurd door ploegleider Michel Cornelisse. Cornelisse reed naar eigen zeggen 80 km/u, Caleb Ewan kleefde aan zijn bumper. “Ik zie al een hele week valpartijen gebeuren met renners die terug willen komen achter de auto. Ik dacht: Ewan, waarom niet? Er was geen ploegmaat in de buurt, kom maar mee. Ik vind het niet meer dan een beetje normaal dat ik hielp.” Zo dacht de wedstrijdcommissaris daar niet over. Met brede armgebaren maande hij Cornelisse aan om op te schieten, harder te rijden en Ewan niet terug naar het peloton te brengen. Cornelisse liet dat niet zomaar over zich gaan. “De commissaris was boos, ik was ook boos. Ik probeerde gas te geven. Er reden twee politiemotoren voor me, die achter de laatste auto in de karavaan reden. Ik reed 80 km/u, ik kan ook wel 120 km/u rijden.” “Caleb was al bijna bij de auto’s, ik weet niet waarom die man zich zo druk maakte. Ik vind het zuur dat ze daar zo op letten. Ik denk dat die man geen gevoel heeft met de koers. Ewan is om te beginnen geen renner van mijn eigen ploeg. Het is ook niet een renner die was gelost. Ik zie ergere dingen gebeuren met renners die lossen. Dan kijken de commissarissen wel de andere kant op. Hij was gevallen, een heel ander verhaal vind ik dat.” Cornelisse gaf dan toch gas en toen kwam ook de auto van Lotto, de ploeg van Ewan, voorbij. Uit het raam werd een duimpje opgestoken. Cornelisse: “Het is ook een beetje onder mekaar hé. Ik zou toch niet willen winnen omdat een andere renner is gevallen.” (MG)

