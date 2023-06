Alles over het parcours, de deelnemers en de truien: uw gids voor de Tour de France

Zaterdag gaat in het Baskenland een Tour de France vol mogelijke valkuilen van start. Jonas Vingegaard wil zijn titel verlengen, Tadej Pogacar mikt op revanche. En waar slaat Wout van Aert toe? Ontdek alles wat u moet weten over de 110de Tour in onze gids.

Het parcours

De Ronde van Frankrijk 2023 wordt hier en daar omgedoopt als ‘de zwaarste ooit’. Vergelijken is altijd moeilijk, maar het is een feit dat de parcoursbouwers de renners niet gespaard hebben. Na een lastige start in het Baskenland - met twee heuvelritten en een pittige sprintersrit - gaat het al snel richting de Pyreneeën met de bergetappe naar Laruns. Op dag negen eindigt de eerste week met de langverwachte terugkeer naar de aankomst boven op Puy de Dôme.

Aan het einde van de tweede en het begin van de derde week trekt het peloton de Alpen in, met vier zware bergritten en tussenin een lastige klimtijdrit - de enige onderneming tegen de klok in deze Tour. Het slotakkoord is voor de Vogezen, met op de voorlaatste dag een explosieve etappe richting Le Markstein.

Op de slotdag is er naar goede gewoonte de parade op de Champs-Elysées in Parijs. Een van de zeldzame kansen voor de sprinters, die in deze Tour niet op hun wenken bediend worden. Grof geteld zijn er slechts een vijftal loepzuivere kansen voor de snelle mannen.

Zo ging het vorig jaar

Net als dit jaar ging de Tour van vorig jaar van start in het buitenland, meer bepaald in Denemarken - en of dat een voorteken zou blijken. In een kletsnatte openingstijdrit knalde Yves Lampaert verrassend naar de eerste gele trui, al moest hij die een dag later al afstaan aan Wout van Aert. Van Aert zou die gele trui in de verf zetten door op een fantastische manier de etappe naar Calais te winnen.

Van Aert zou samen met Tadej Pogacar dé figuur van de eerste week worden. De Sloveen schitterde op de kasseien, op de aankomst voor punchers in Longwy én La Superplache des Belles Filles, Van Aert won ook nog in Lausanne.

Pogacar leek probleemloos naar z'n derde eindzege op rij te freewheelen, maar in de etappe naar de Col du Granon zetten Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard de Tour op z'n kop. De Deen reed een zwalpende Pogacar op minuten en zou nadien nooit meer in de problemen komen. Op Hautacam deelde Vingegaard - met de hulp van een buitenaardse Van Aert - de doodsteek uit en stelde hij z'n eerste Tourzege veilig.

Volledig scherm In 2022 was het Jumbo-Visma boven in de Tour: Vingegaard won twee etappes en het geel, Van Aert drie etappes en het groen. © ANP / EPA

Belangrijkste deelnemers

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar herleidden de strijd om het geel vorig jaar tot een duel en steken ook nu met kop en schouders boven de rest uit wat betreft de favorietenstatus. De Deense titelverdediger kende een feilloze voorbereiding en domineerde de Dauphiné van a tot z. Pogacar kende dan weer een atypische aanloop naar de Tour door de polsblessure die hij opliep bij z'n val in Luik-Bastenaken-Luik.

Ook Wout van Aert, die derde protagonist van 2022, is er weer bij. Evengoed doen als vorig jaar wordt een moeilijke opgave, maar het lijdt geen twijfel dat onze landgenoot zich ook dit jaar weer geregeld zal laten opmerken met z'n polyvalentie - ritwinst is het doel. In die zin zal hij deze keer wellicht meer te maken krijgen met Mathieu van der Poel, die vorig jaar helemaal niet uit de verf kwam in de Tour. Dat wil hij dit jaar na een vlekkeloze voorbereiding en minder koerskilometers in de benen rechtzetten.

Van der Poel vormt bij Alpecin-Deceuninck een koningskoppel met Jasper Philipsen. De ‘Vlam van Ham’ ontwikkelde zich de voorbije twee jaar tot (een van) de snelste sprinter(s) ter wereld en hoopt net als vorig jaar één of meerdere ritten te winnen. Met Van der Poel beschikt hij alvast over een sprintloods ‘de luxe’.

Volledig scherm Levert het duo Philipsen-Van der Poel Alpecin-Deceuninck ook in de Tour succes op? © BELGA

Bij de andere Belgen is het uitkijken naar de prestaties van debutanten Jordi Meeus en Maxim Van Gils en van tweevoudig ritwinnaar Dylan Teuns. Meeus kreeg bij Bora-Hansgrohe de voorkeur op Sam Bennett en zal zich ertussen gooien in de sprints. Van Gils en Teuns moeten zich van weer kunnen tonen in lange ontsnappingen in de lastigere ritten. En schiet Jasper Stuyven eindelijk eens raak, nadat hij er de voorbije jaren al een paar keer dicht bij was?

De overige Belgen aan de start zijn: Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Victor Campenaerts, Jasper De Buyst, Florian Vermeersch, Frederik Frison, Oliver Naesen, Stan Dewulf, Jonas Rickaert, Quinten Hermans, Tim Declercq, Dries Devenyns, Yves Lampaert, Jenthe Biermans, Steff Cras.

Strijd om het geel

Niemand die eraan twijfelt dat Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar weer onderling zullen uitmaken wie de Tour wint. Pogacar leek na twee opeenvolgende eindzeges vertrokken voor een reeks, maar werd vorig jaar brutaal van de stoot gestoten door Vingegaard. Akkoord, de Deen beschikte over een sterke Jumbo-Visma-ploeg, maar Vingegaard reed op Hautacam Pogacar ook wel klink uit het wiel.

Pogacar is tuk op revanche, maar het is de vraag hoe hij hersteld is van z'n polsblessure. Testen Vingegaard en co hem al in de lastige openingsritten in het Baskenland?

Volledig scherm In principe steken Pogacar en Vingegaard straks opnieuw met kop en schouders boven de rest uit. © AFP

Na de schijnbaar ongenaakbare ‘Grote Twee’ volgt een pelotonnetje aan renners dat elkaar dicht benadert. Jai Hindley, winnaar van de Giro vorig jaar, moet in principe het dichtst bij Pogacar en Vingegaard kunnen komen. Richard Carapaz is een van de beste ronderenners van de voorbije vier jaar, maar toonde nog geen hoogvorm in de Dauphiné. Ben O’Connor deed dat wel, met een derde plaats in de eindstand. Adam Yates werd zelfs tweede, maar zit in z'n ploeg met het fenomeen Pogacar.

En wat heeft zijn broer, Simon Yates de laatste tijd uitgespookt? Na zijn opgave in de Ronde van Romandië eind april kwam hij welgeteld aan nul wedstrijdkilometers. Enric Mas eindigde vorig jaar dan weer nog tweede in de Vuelta.

De Fransen vestigen hun hoop voor een podiumplaats op David Gaudu, na zijn knappe vierde plek vorig jaar. Ook Romain Bardet moet gezien het geringe aantal tijdritkilometers ver kunnen komen - hetzelfde geldt voor Mikel Landa, die zeker gemotiveerd zal zijn met de start op eigen bodem.

Eindigen doen we bij Ineos Grenadiers, waar het nog koffiedik kijken is wie de kopman wordt - een duidelijke spits hebben zij niet. Tikt ex-winnaar Egan Bernal z'n oude niveau weer aan? Zet toptalent Carlos Rodriguez weer een stap? Of laat Daniel Martinez het voor het eerst écht zien in een koers van drie weken?

Top drie algemeen klassement 2022: 1. Jonas Vingegaard

2. Tadej Pogacar + 2'43"

3. Geraint Thomas + 7'22"

Volledig scherm Bernal, de winnaar van 2019, is er voor het eerst sinds 2020 weer bij in Frankrijk. © Photo News

Weer een Belg in de groene trui?

Wout van Aert won vorig jaar het groen en zou dat nog eens dunnetjes kunnen overdoen, maar hij heeft al aangegeven komende Tour niet op het groen te mikken. Maar ook zonder erop te mikken zal Van Aert wellicht snel onder de mensen staan in het puntenklassement. En wat dan? Nog een mogelijk ‘obstakel’: er is een (kleine) kans dat Van Aert tijdens de Tour voor de tweede keer vader wordt, en hij heeft al gezegd dan naar huis te willen.

In tegenstelling tot Van Aert heeft Jasper Philipsen wél z'n ambitie voor het groen openlijk uitgesproken. Van de echte sprinters heeft hij het meeste inhoud en lijkt hij dan ook de voornaamste kandidaat. Mads Pedersen en Biniam Girmay hebben niet de pure snelheid van Philipsen, maar kunnen wel punten sprokkelen in de lastigere etappes die zelfs het petje van Philipsen te boven gaan.

Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Mark Cavendish en Sam Welsford zijn de andere rappe mannen aan de start, maar zij lijken enkel op ritzeges te mikken. En van recordhouder Peter Sagan lijkt het ook niet meer te gaan komen.

Top drie puntenklassement 2022 1. Wout van Aert - 480 punten

2. Jasper Philipsen - 286 punten

3. Tadej Pogacar - 250 punten

Volledig scherm Neemt Philipsen de groen fakkel over van Van Aert? © Photo News

Wie pakt de bollen?

Het bergklassement is het moeilijkste nevenklassement om te voorspellen. De voorbije drie jaar nam de eindwinnaar van de Tour (twee keer Pogacar, één keer Vingegaard) ook de bollentrui mee naar huis, zonder er speciaal moeite voor te doen. Door op de aankomsten bergop mee te doen voor ritwinst sprokkelen renners namelijk ook veel punten voor het bergklassement.

Daarnaast zijn het ook vaak renners die een klassement om een of andere reden door de neus geboord zien die hun blik verplaatsen naar de bollen, zoals Romain Bardet in 2019 nog succesvol deed.

Thibaut Pinot lijkt in zijn laatste Tour een geknipte klant voor de bollen, al heeft hij met Gaudu een klassementsman in de ploeg. Esteban Chaves heeft met Carapaz hetzelfde ‘probleem’. Bij Giulio Ciccone en de Noorse Dauphiné-revelatie Torstein Traeen is het nog afwachten of ze een klassement willen najagen of zich in ontsnappingen willen tonen.

Top drie bergklassement 2022 1. Jonas Vingegaard - 72 punten

2. Simon Geschke - 65 punten

3. Giulio Ciccone - 61 punten

Witte recordjager Pogacar

Hoe vreemd het ook klinkt: Tadej Pogacar komt dit jaar nog een laatste keer in aanmerking voor het wit, de trui voor de beste jongere. De Sloveen is dan ook dé topfavoriet om het kleinood voor het vierde jaar op rij te winnen - het zou een record zijn.

Stel dat Pogacar iets overkomt - we wensen het hem niet toe - of hij lange tijd het geel draagt, lijken Carlos Rodriguez en Ronde van Zwitserland-winnaar Mattias Skjelmose kandidaten om de witte trui te dragen. Matteo Jorgenson was een van de revelaties van het voorjaar en rijdt ook aardig bergop. Tobias Johannessen won in 2021 de Ronde van de Toekomst en komt stilaan weer boven water na een moeilijke periode met blessures. Felix Gall hoorde bergop dan weer bij de beteren in de Ronde van Zwitserland.

Ook Tom Pidcock komt in aanmerking voor de jongerentrui, maar het is nog maar de vraag of de Brit nu al met het klassement in het hoofd zit.

Top drie jongerenklassement 2022 1. Tadej Pogacar

2. Tom Pidcock + 58'32"

3. Brandon McNulty + 1u28'36"

Volledig scherm Enkel een wonder lijkt Pogacar van een vierde opeenvolgende witte trui te kunnen houden. © BELGA

