Alle ogen op de Denen bij de Tour-start in Kopenhagen: “Als ik geel pak, koop ik een Porsche GT3 RS”

Tour de France Eerste editie van Tour de France voor vrouwen start volgend jaar op 24 juli voor Eiffelto­ren

De eerste echte Ronde van Frankrijk voor vrouwen gaat op 24 juli 2022 van start in Parijs voor de Eiffeltoren. De koers zal zeven dagen later finishen op de top van de Planche des Belles Filles in de Vogezen. Dat heeft de organisatie in het Palais des Congrès in Parijs bekendgemaakt.

14 oktober