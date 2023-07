Allan Peiper over het sleutelmoment in de tijdrit en het (lichte) voordeel voor Vingegaard: “Pogacar zal ‘blind’ moeten rijden”

KLASSEMENT EN UITSLAGEN TOUR. Status quo tussen Vingegaard en Pogacar, Van Aert geeft finaal ruim twee minuten toe

Status quo tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard na de tweede Alpenrit in de Tour. De ritzege in de 15de etappe was voor Wout Poels. Wout van Aert werd alweer tweede. Benieuwd naar de volledige daguitslag en wie waar staat in het klassement? Ontdek het in dit handig overzicht.