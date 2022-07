All-in met Van Aert als inzet: de opmerkelijkste aanval van deze Tour in tien vragen

Tour de France ANALYSE NA AANKOMST (1). Michel Wuyts ziet Van Aert goede zaken doen voor groen, maar: “De verlossing van de overwin­ning is er nog niet en dat kan mentaal gaan spelen”

“Peter Sagan en Fabio Jakobsen gingen over de limiet.” Dat vindt onze analist Michel Wuyts. De twee gaven elkaar een stevige tik in volle sprint. “Iets wat thuishoort in het ijshockey. Niet in het wielrennen.” Jakobsen won uiteindelijk wel zijn eerste Tourrit voor Wout van Aert. “Jakobsen is de allersnelste man op twee wielen”, aldus Wuyts. “Ik zie Van Aert zijn voorsprong in het algemeen én puntenklassement de volgende dagen wel uitbouwen.”

4 juli