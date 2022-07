Alexis Vuillermoz zakt in elkaar na finish en wordt naar ziekenhuis overgebracht, toestand zou niet kritiek zijn

Tour de France ANALYSE NA AANKOMST (5). Wuyts over speciale tactiek Van Aert: “Hij heeft haast iedereen kapotgere­den, zichzelf ook. Dat vind ik jammer”

Ook in de zesde etappe van de Tour de France was Wout van Aert alomtegenwoordig. De geletruitdrager reed een hele dag in de aanval en werd pas op elf kilometer van de streep ingerekend. Michel Wuyts gaat in zijn analyse na de rit op zoek naar verklaringen achter de opvallende tactiek van onze landgenoot en z’n ploeg. Bekijk het in bovenstaande video.

7 juli