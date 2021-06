Alaphilippe gunt Van der Poel gele trui: “Ben blij voor hem”

“Neen, ik was niet verrast door de aanval van Mathieu de eerste keer, ik wist wel dat hij zou proberen om die bonificatie te nemen”, vervolgde hij. “Mathieu was daar wel mee bezig. Hij voelde zich wellicht heel sterk en dat was echt een sterke aanval, slim ook. Ik kon niet volgen, want het ging al razendsnel die eerste keer naar boven. Ik wou wel meegaan, maar ik voelde dat mijn benen niet super waren en ik probeerde me dan nog wat te sparen voor de finish.”

“Ik ben niet ontgoocheld, want ik heb alles gegeven om die gele trui te houden. Morgen is een nieuwe dag. We mogen blij zijn met dit openingsweekend voor de ploeg. Van der Poel was gewoon sterker vandaag. Hij is me gisteren komen zeggen dat hij blij was voor mij en vandaag ben ik hem gaan feliciteren. Ik ben blij voor hem, hij verdient het. Er komen nog veel kansen in deze Tour.”