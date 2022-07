Achtste coronageval bij QS: nu ook persverantwoordelijke Lowe, die gisteren nog innig knuffelde met Lampaert, positief

“Gisteravond vernamen we het nieuws over de positieve test van Tom Steels en dat was toch een kleine domper op de feestvreugde”, geeft ploegleider Klaas Lodewyck toe in bovenstaande video. “We zijn nochtans supervoorzichtig, maar blijkbaar kan je er niets aan doen. We kunnen alleen maar hopen dat de rest van het personeel en de renners negatief blijven.”

Ook CEO Patrick Lefevere had het vandaag voor de start over “gemengde gevoelgens”. “Het deed me wat denken aan Luik-Bastenaken-Luik. Ook toen wonnen we met Remco Evenepoel, maar was de sfeer ‘s avonds toch ook bedrukt na de zware valpartijen van Ilan Van Wilder en Julian Alaphilippe. Anderzijds vind ik niet dat dat mensen zoals Yves, die zó zijn best heeft gedaan om iets unieks te presteren, mag weerhouden om te vieren.”