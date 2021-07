Absolute pechvogels: welke renners nam u beter niet op in uw Gouden Tour-ploeg?

Tour de FranceDe Tour de France is voorlopig zeer aangenaam om volgen. De renners maken er een waar spektakelstuk van. Toch zijn er ook al heel wat pechvogels geweest. Van Primoz Roglic over Jack Haig tot Caleb Ewan. Wij maakten een overzicht en zochten een alternatief voor een eventuele transfer voor uw Gouden Tour -ploeg.

1) Primoz Roglic - Richard Carapaz (30 miljoen - 28 miljoen)

Brute pech voor Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma was klaar om Tadej Pogacar het vuur aan de schenen te leggen, maar kuste het asfalt in de derde etappe. Even later gaf hij er dan ook de brui aan. Heel wat Gouden Tour-spelers namen hem logischerwijs op in hun ploeg. Roglic was samen met landgenoot Pogacar de duurste vogel met een prijskaartje van 30 miljoen, maar kon deze Tour amper punten sprokkelen.

Mocht u Roglic nog niet vervangen hebben of u heeft nog een transfer op overschot, dan is de Ecuadoraan Richard Carapaz een optie. De klimmer van Ineos Grenadiers staat vierde in het klassement en gaat vol voor het podium. Met nog drie bergritten op het programma zal hij nog heel wat punten scoren.

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm Primoz Roglic. © AP

Volledig scherm Richard Carapaz. © Photo News

2) Caleb Ewan - Jasper Philipsen (26 miljoen - 24 miljoen)

Ook Caleb Ewan kende een Tour om snel te vergeten. De Australische pocketsprinter van Lotto-Soudal viel in volle sprint zwaar tegen het asfalt en brak zijn sleutelbeen. Hij liet nochtans tekenen van hoogvorm zien en ging Cavendish het zeker en vast moeilijk maken.

Wilt u nog punten scoren in de twee resterende sprintetappes is onze landgenoot Jasper Philipsen het overwegen waard. Hij werd al keer tweede en al drie keer derde in deze Tour. Een overwinning behoort absoluut tot de mogelijkheden, maar dan moet hij voorbij Mark Cavendish. De Brit won al vier etappes in deze Ronde van Frankrijk.

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm Caleb Ewan viel zwaar en brak zijn sleutelbeen. © Photo News

Volledig scherm Jasper Philipsen. © Photo News

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3) Arnaud Démare - Sonny Colbrelli (24 miljoen - 23 miljoen)

Een van de grootste teleurstellingen van deze eerste twee weken van de Ronde van Frankrijk is zonder twijfel de Fransman Arnaud Démare. Hij trok met veel ambitie naar de ronde van zijn land, maar viel zwaar tegen. De renner van Groupama-FDJ kon zich geen enkele keer mengen in de massasprints en kwam in de loodzware Alpenrit naar Tignes buiten tijd aan.

Ook de Italiaanse kampioen Sonny Colbrelli kon nog geen etappe winnen, maar pakt wel punten. Hij werd derde in een bergetappe en doet altijd mee aan de tussensprints voor de groene trui. Colbrelli is gebrand op een ritzege en zal hoogstwaarschijnlijk nog eens in de buurt komen.

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm Arnaud Démare © ANP

Volledig scherm Sonny Colbrelli. © Photo News

4) Jack Haig - Wilco Kelderman (21 miljoen - 21 miljoen)

De Australiër Jack Haig was in uitstekende doen in de Dauphiné en ook in de eerste twee dagen van de Tour liet hij mooie resultaten optekenen. Helaas voor Haig en Bahrain-Victorious viel ook Haig uit. Hij was een kandidaat voor de top vijf en misschien wel het podium, maar het mocht niet zijn.

De Nederlander Wilco Kelderman kost net als Haig 21 miljoen en staat voorlopig zesde in het klassement. Kelderman won vorig seizoen ei zo na de Ronde van Italië, maar ging in extremis ten onder. In deze Tour laat hij opnieuw zijn uitstekende klimmersbenen zien en kan hij misschien nog op het podium eindigen.

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudentour.be en maak kans op speeldagprijzen.

Volledig scherm Jack Haig. © AP

Volledig scherm Wilco Kelderman. © Photo News

5) Marc Soler - Alexey Lutsenko (20 miljoen - 19 miljoen)

Misschien wel de grootste pechvogel van deze Tour de France, woelwater Marc Soler. De Spanjaard moest na een valpartij in de openingsetappe opgeven met breuken in beide armen. Soler was een belangrijke schakel bij Movistar, maar kon zich nooit tonen.

Een goede optie om Soler in extremis nog te vervangen, is de Kazach Alexey Lutsenko. De flamboyante klimmer staat zevende in het klassement en heeft een goede tijdrit. Hij kan zaterdag zomeer eens verrassen in de race tegen de klok. Lutsenko won onlangs de tijdrit in de Dauphiné. Een must have in je ploeg, want punten scoren, zal hij zeker nog doen.

Volledig scherm Marc Soler. © Photo News

Volledig scherm Alexey Lutsenko. © EPA

Jouw kennis bewijzen? Surf naar goudentour.be.