1 minuut en 48 seconden verschil in klassement: Vingegaard blaast Pogacar weg na weergaloze demonstratie in tijdrit

EXCLUSIEF. Peter Sagan is meer dan ooit klaar om te stoppen: “Ik heb het breekpunt drie jaar geleden bereikt”

Peter Sagan is bezig aan zijn twaalfde en laatste Tour. Hij won twaalf Touretappes en zeven keer de groene trui en dat laatste is een record. Zijn laatste ritzege is inmiddels van 2019 geleden. In 2020, zo had hij zich voorgenomen, zou hij stoppen met koersen. Maar zijn afscheidsjaar is dus 2023 geworden. “Vraag aan iedereen die tien keer de Tour gereden heeft of hij het nog leuk vindt. Het antwoord zal neen zijn.”