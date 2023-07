1-0 voor Pogacar en co: hoe Team UAE de winnaar van het openingsweekend is

LIVE TOUR. Lot­to-Dstny likt wonden: morgen beslissing of De Buyst nog start, ook Van Gils gehavend

Na twee zware openingsetappes is het morgen in principe een eerste keer aan de sprinters in de Tour. In principe, want ook de derde rit telt meer dan 2.500 hoogtemeters. Doet Jasper Philipsen een eerste keer mee om de knikkers? Of neemt Wout van Aert revanche voor zijn frustrerende tweede plaats van vandaag? Mis niets van de aanloop naar de etappe in onderstaande liveblog.