Zwemclub Thor gaat voortaan zwemlessen organiseren in Torhouts zwembad

In het zwembad in Torhout schrijven zich elk jaar ongeveer 360 kinderen in voor een of meerdere lessenreeksen van de zwemschool. Per jaar behalen een 130-tal kinderen hun brevet veilig zwemmen. Dat was tot nu een arbeidsintensieve job voor redders, externe lesgevers en administratie. “We vonden in Zwemclub Thor de perfecte partner om de zwemlessen voor kinderen op een heel goede manier verder te zetten. De club heeft een duidelijke leerlijn opgesteld. De visie om kinderen waterveilig te maken en daarna de geijkte zwemslagen aan te leren strookt met wat de sportdienst voor ogen had”, zegt Rita Dewulf, schepen van Sport. Alle kinderen die nu zwemles volgen bij de stad krijgen de eerste kans om zich in te schrijven bij de zwemschool van de zwemclub. Ook de wachtlijst van de huidige zwemschool zal overgenomen worden. Alle deelnemers en ingeschrevenen worden eerstdaags gecontacteerd met de nodige informatie om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.