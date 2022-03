Zwembad van Torhout viert 53ste verjaardag met gratis zwemfeest

Zedelgem/Jabbeke Vloethem­veld wordt toeganke­lij­ker dan ooit, tien jaar nadat laatste militairen er vertrokken: “Dit is Europese topnatuur”

Het beschermde natuurgebied Vloethemveld, in Zedelgem en Jabbeke, introduceert een nieuw wandelnetwerk van maar liefst 53 kilometer trage wegen. Je spot er niet alleen een roofvogel of ander wild, maar wandelt ook langs drie soorten heide en zeldzame vogels. “We overdrijven niet als we zeggen dat dit een stuk Europese topnatuur is", zegt projectcoördinator Eva Vanhuysse.

