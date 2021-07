Zelfs Pascale Naessens is fan van ‘Healthy Chef János’ (16), een jonge kok met autisme: “Een beperking kan ook een gave zijn, je hebt maar één iemand nodig die in je gelooft”

“Ik ben al bezig met koken van mijn negen jaar”, opent János Coulembier, een jongen van 16 die met zijn mama Sabine op een appartement in Torhout woont. De jongen heeft een autisme spectrumstoornis en loopt school in de Buso-school Ter Zee in Oostende. “Samen met mijn mama stelde ik van kleinsaf gerechtjes samen, die ik zelf graag lust en mag eten. Mijn grote droom was toen al kok worden. In de koksschool kon en mocht het niet, en daarom heb ik de richting grootkeuken in Oostende gekozen. Mijn mama heeft nog een bakkerij gerund in Torhout. De liefde voor het koken kreeg ik dus met de paplepel mee. Koken en dresseren heb ik op eigen houtje geleerd, maar via de school kan ik mijn basis verbreden.”