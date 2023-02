“Ze zouden samen blijven tot hun dood, jammer genoeg is dat zo gebleken”: instructeur voor rechter na fatale duik Kurt (53) en Nathalie (36)

Torhout/Nieuwpoort/GentHet duikongeval waarbij Kurt Huberecht (53) en zijn vriendin Nathalie Fiers (36) uit Torhout in 2019 om het leven kwamen, kende dinsdagochtend een vervolg in de rechtbank. Volgens de nabestaanden en het Openbaar Ministerie maakte duikinstructeur R.C. die bewuste dag diverse fouten, die uiteindelijk leidden tot het drama. “De grootste fout is dat ze überhaupt vertrokken zijn.” De verdediging is daar niet mee akkoord en vraagt de dagvaarding onontvankelijk te verklaren. “Het deskundigenverslag is giswerk en gebaseerd op veronderstellingen.”