Zaakvoerders autohandel riskeren celstraf voor stallen autowrakken op landbouwgrond

De zaakvoerders werden voor gelijkaardige feiten al eens veroordeeld op de rechtbank in Brugge. Maar lessen trokken ze blijkbaar niet uit die veroordeling. Ze kochten een stuk landbouwgrond aan in Torhout en deden daar opnieuw hetzelfde. De feiten kwamen aan het licht na een klacht van buren in 2017. Bij een controle bleek dat er niet alleen in de loodsen die op het terrein staan, tal van autowrakken staan. Maar ook rond de loodsen op het landbouwgrond zelf. “Bij een hercontrole in 2018 bleken zelfs nog meer autowrakken te staan”, zei het Openbaar Ministerie. “De zaakvoerder weigerde ook de toestemming tot toegang tot de loodsen zelf. “In totaal ging het om 65 autowrakken waarvan 25 auto’s met daarvan 9 lichte vrachtauto’s die op de onverharde bodem geparkeerd stonden. Er lagen ook overal brokstukken en er lekte olie in de grond.” Bij nog eens een hercontrole was het aantal autowrakken nog maar eens uitgebreid. Toen werden alle 92 aangetroffen voertuigen in beslag genomen. Beide zaakvoerders riskeren nu elk 6 maanden cel en een boete van 8.000 euro. Hun bedrijf riskeert een boete van 12.000 euro. De zaak wordt verder behandeld op 10 oktober.