Wie komt bouwen tijdens Torhouts blokjesfestival?

Na het bouwen wordt onder de deelnemers tot en met 15 jaar een lego doos verloot. Deze activiteit vindt plaats in Club de B van 14 tot 17 uur. Deelnemen kost twee euro per persoon. Kinderen onder de zes jaar mogen er gratis in. Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 20 maart 2023 via info@torhoutcontent.be of 0485/70.33.64.