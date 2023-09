Wie geeft historische villa ‘s Gravenwinkel in Torhout nieuwe invulling? De zoektocht start nu

RESTOTIP. De Vlaamsche Pot in Brugge: “Het lekkerste stoofvlees van de stad? Toeristen zijn er hier dol op”

Met de verse frieten nog in de schaal komt Mario Cattoor (58) zijn klanten aan tafel bedienen in zijn restaurant De Vlaamsche Pot, een unicum in Brugge. Staat op talloze foto’s van toeristen, omdat het restaurant er zo charmant uitziet. Op de kaart vind je alleen klassiekers uit de Vlaamse keuken, waaronder hun wereldberoemd stoofvlees. Tijd om te gaan proeven.