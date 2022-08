Wesley mocht vanavond het podium van Rammstein op: “Het is bij mijn weten de enige band die dit doet voor mensen met een visuele beperking”

Het optreden van Rammstein in Park De Nieuwe Koers in Oostende was vanavond een bijzondere ervaring voor Wesley Jaques (40) uit Torhout. De man is al jaren een grote fan van de Duitse rockband én drumt zelf ook in een coverband van Status Quo. Hij mocht vanavond het grote podium op. “Waar ik niet zelf ga optreden", knipoogt hij. “Rammstein heeft iets heel speciaals in petto. Ze doen een bijzondere ‘podium-tour’, uitsluitend voor hun fans met een visuele beperking. Dat doen ze zeker niet op elk optreden - het is nog maar twee keer eerder gebeurd - maar ze willen op die manier ook hun fans met een visuele beperking een stukje dichter brengen bij de beleving van hun concert.”