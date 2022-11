Werkstraf voor vrachtwagenchauffeur die aan de haal ging met tabak voor Lidl

De 38-jarige vrachtwagenbestuurder laadde verschillende keren verkeerdelijk tabak op in het distributiecentrum van Lidl in Gullegem. In plaats van de tabakswaren naar filialen van het de grootwarenhuisketen te brengen, reed hij ermee naar huis. Volgens Lidl ging hij zo in totaal aan de haal met zo’n 36.000 euro aan tabak. De diefstal werd bij Lidl opgemerkt en was ook te zien op camerabeelden. Tijdens een huiszoeking bij de man thuis werden verschillende blauwe dozen teruggevonden waarin de tabak werd verpakt. “Het is een grote stommiteit geweest”, zei de man uit Torhout tegen de rechter. “Ik verkocht de tabak online, om op die manier wat meer geld te hebben om mijn gezin te onderhouden.” Een deel van de sigaretten werd teruggegeven aan Lidl. “Maar die waren ondertussen onverkoopbaar omdat de fiscale zegels niet meer geldig waren”, pleitte hun advocaat. Volgens de beklaagde ging het bijlange niet om zo’n 36.000 euro. Naast de werkstraf is hij ook veroordeeld tot een boete van 800 euro waarvan de helft effectief. Aan Lidl Belgium moet hij voorlopig al 6.000 euro schadevergoeding betalen. Hoe groot het precieze bedrag zal zijn, wordt later nog verrekend.