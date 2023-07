WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Torhout vandaag

Binnen 5 jaar moet er nieuw woonzorg­cen­trum staan in Ruddervoor­de: “Met plaats voor 119 bewoners”

Het gebouw van woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde nadert z'n laatste levensjaren. Tegen 2028 willen de gemeente en Groep Zorg Heilige Familie daarom een gloednieuw rusthuis openen met plaats voor 119 bewoners. Voor het ruimtelijk plan en een concreet ontwerp van de site wordt nu een ontwerper gezocht. “En dat doen we via een internationale selectieprocedure”, klinkt het.