Weer knap stukje streetart erbij in Torhout: mural siert gevel van traiteurszaak

Die zaak vind je in de Kortemarkstraat. Het gigantische werk bevindt zich op de hoek met de Blekerijstraat. Het is tevens een sluitstuk van de werkzaamheden in de Kortemarkstraat. Het eerste streetartproject in Torhout dateert alweer van een paar jaar geleden. Eind vorig jaar maakte beeldend kunstenaar Adele Renault in het centrum van Torhout haar gevelkunstwerk in het kader van het tweede streetartjaar. Dat maakte ze op de muur van The Box, in de tuin van cultuurcentrum De Brouckère.