WEER. Kans op helder weer in Torhout vanochtend

12 maanden cel voor kraker die door huurders betrapt wordt in vakantiewo­ning

Een 21-jarige Marokkaan heeft 12 maanden cel gekregen, nadat hij een vakantiewoning in De Haan binnendrong. Omar K. overnachtte in het huis en had er zelfs een bad genomen. Hij werd uiteindelijk betrapt door enkele huurders.