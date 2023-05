WEER. In Torhout zware regen en bewolking vanochtend

Jongetje (12) kritiek na ongeval in fiets­straat vlak aan school­poort: "Leerlingen die het zagen gebeuren, zijn erg onder de indruk”

In de Sint-Jozefstraat in Torhout gebeurde vrijdagochtend vlak voor schooltijd een verkeersongeval. Een 12-jarig jongetje werd volgens de eerste vaststellingen aangereden door een wagen en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Het ongeval gebeurde in een fietsstraat. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht. Vermoedelijk fietste hij in de tegenovergestelde richting van de wagen.