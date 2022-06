Weer hoefgetrappel in Torhout tijdens eerste Paardenmarkt na corona

Niet in het stadscentrum zelf dus, want daar zijn nog grootschalige werken bezig. De paardenmarkt start vanaf 7 uur 's morgens, maar er is die dag van alles te ontdekken en te beleven. Op de Kinderboerderij kan je doorheen de dag een Hoefijzertocht bijwonen. Of wat dacht je van een heuse riddershow. Ze passeren allemaal de revue. "We willen de paardenmarkt in Torhout meer dan ooit weer in de kijker zetten”, zegt schepen van Landbouw Hans Blomme (CD&V). “Huifkartochten, een show en vooral ook dierenwelzijn. Het is belangrijk dat zowel mens als dier een fijne dag beleven.” In samenwerking met GAIA werd in 2019 een reglement uitgewerkt dat ook dit jaar de contouren uittekent waarbinnen het welzijn van de paarden voorop wordt gesteld. Zo zullen de nodige schaduwplekken voorzien worden en zullen er waterdragers aanwezig zijn.