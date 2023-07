WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Torhout vandaag

“Zelfs de planning werd in brand gestoken”: vandalen viseren fuifter­rein van KSA Torhout vlak voor feestweek­end

Vlak voor hun jaarlijkse fuif dit weekend werd KSA Drie Koningen in Torhout slachtoffer van trieste feiten. Net na een dag hard werken om alles in gereedheid te brengen, brachten vandalen talloze vernielingen aan op het fuifterrein. “Maar waarom? We hebben met niemand ruzie”, zeggen hoofdleidsters Stiene en Charline.