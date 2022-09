“Wat als kanker het gezin binnensluipt? Hoe ga je daar als jonge gast mee om?”: Auteur Frank Geleyn (62) heeft nieuw jeugdboek klaar

“Van mijn vorig jeugdboek ‘Game over’ in 2019 gingen er vlotjes 3.000 exemplaren over de toonbank”, vertelt de auteur. “Dat was een bestseller, en is ook één van de redenen waarom de uitgeverij me vroeg om nog een jeugdboek te schrijven.” Dit keer laat hij het hoofdpersonage Arthur in al z'n facetten zien. De jongen wordt al heel snel geconfronteerd met kanker in het gezin. “Hij is een voetballer, maar ook een gamer en verliefd op het meisje met wie hij elke dag naar school fietst. Heel herkenbaar dus voor jongeren van die leeftijd. Maar wat gebeurt er als kanker het gezin binnensluipt? Blijft alles dan bij het oude, of gaat het leven ‘on hold’? En hoe gaat een jonge gast daarmee om?”