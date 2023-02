Wandeling op kindermaat: ga op zoektocht in Landschapspark ‘t Hoge Water in Torhout

Tijdens deze wandeling loop je door het nieuw aangelegde Landschapspark in Torhout dat dienst doet als buffer voor het overtollige water. Het is er leuk om te wandelen, fietsen en te ontspannen. Pasar heeft speciaal een zoektocht voor het hele gezin in elkaar gebokst waarbij je vijf vragen moet oplossen. Het antwoord kan je steeds op de route vinden. Je noteert alle antwoorden op de vragen best zodat je ze later in het digitale antwooformulier kan invullen. Aan het bankje ga je op zoek naar de link van het digitale antwoordformulier. Achteraf kan je uitrusten in restaurant Chantilly met een hapje en een drankje.